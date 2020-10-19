Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya'da sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker (20) hakkında verilen hapis cezası ve tutukluluk halinin devamı kararına itiraz için avukatları Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu.