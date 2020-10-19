Konya'da sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker (20) hakkında verilen hapis cezası ve tutukluluk halinin devamı kararına itiraz için avukatları Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu.
Kadir Şeker davasında flaş gelişme! Avukatlarından yeni başvuru
19.10.2020 - 12:37 | Son Güncelleme: 19.10.2020 - 12:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kız arkadaşını döven Özgür Duran'a engel olmak isterken ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Şeker'in avukatları, hapis cezası ve tutukluluk halinin devamı kararına itiraz için Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu.
Etiketler : Kadir Şeker,kadir şeker son dakika,
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