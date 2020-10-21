Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE) için casusluk yaptığı belirlenen kişinin; Filistin asıllı, Ürdün pasaportlu gazeteci Ahmed al-Astal (45) olduğu ortaya çıktı. Al-Astal, daha önce yakalanan BAE ajanları gibi, Türkiye'de yeni bir darbe zemini için çalıştığını ve bazı önemli Arap muhalifleri izlediğini itiraf etti. Aslen Filistinli olan Astal'ın geçicici Ürdün pasaportu ile Türkiye'ye geldiği, 2013'ten bu yana BAE adına gazeteci kimliğiyle ajanlık yaptığı belirlendi. BAE tarafından Türkiye'de ajanlık yapmak üzere gönderilen diğer iki kişi gibi, al-Astal'ın da Filistinli olması üzerine gözler, Orta Doğu'nun kiralık katili Muhammed Dahlan'a çevrildi. İlk sorgusunda BAE bağlantısını ve itirbatlı olduğu isimleri açıklayan al-Astal'ın bu hafta mahkemeye çıkması bekleniyor.

CASUSLUK TEKLİFİ ALMIŞ

Türk istihbaratının yaptığı çalışmalar sonucu BAE'de "Ebû Leyla" olarak bilinen al-Astal'ın 10 yıldan fazla bir süre önce casusluğa zorlandığı öne sürüldü. BAE'nin 2008'de yaptığı teklifi reddeden al-Astal'ın iş bulamayınca kabul ettiği vurgulandı. Al-Astal sorgusunda "Türkiye'nin İslam dünyasıyla ilişkileri, dış politika girişimleri ve iç siyasete odaklandığını" belirterek, Türk Hükûmeti'nin 15 Temmuz 2016 başarısız darbe girişiminin ardından başka bir darbeye karşı savunmasız olup olmadığını araştırmakla görevlendirildiğini söyledi. Al-Astal, köstebekliği karşısında BAE'den yaklaşık 400 bin dolar aldığını da itiraf etti.

AİLEDEN "KAYIP" AÇIKLAMASI

Bu arada ailesinin, 26 Eylül'de Filistin Gazeteciler Sendikasına giderek, 8 yıldır Türkiye’de yaşayan al-Astal’ın ortadan kaybolduğunu bildirdikleri ortaya çıktı. Hussam al-Astal, kardeşinin Türkiye’de kaçırılmış olabileceğini söyledi. Hussam al-Astal, kaybolmasından bir hafta önce kimliği belirsiz kişilerin, kardeşinin evinden iki bilgisayar ile kişisel belgelerini aldığını ifade etti. Filistin Gazeteciler Sendikası ise, al-Astal'ın BAE'de birkaç yıl gazeteci olarak çalıştığını, bundan 8 yıl önce ise Türkiye'ye taşındığını, gazeteciliğin yanı sıra çeşitli alanlarda araştırmalar yaptığını duyurdu.

2 YILDA 3. TUTUKLAMA

Türkiye tarafından BAE'ye casusluk yapmak suçlamasıyla son 2 yılda yapılan 3. tutuklama. Nisan 2019'da 2 kişi daha "ajanlık" suçlamasıyla tutuklandı. Birinin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Konsolosluğunda vahşice katledilmesiyle ilgili olduğu ortaya çıkmıştı. Diğeri ise gözaltı sırasında intihar etmişti.

ADAMLARINDAN GELEN İTİRAF

∂ BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın tetikçiliğini yapan, Türkiye karşıtı faaliyetleriyle bilinen ve 15 Temmuz hain darbe girişiminden önce FETÖ’ye para aktardığı ortaya çıkan Muhammed Dahlan'la irtibatta olduğu belirlenen 2 kişi, Nisan 2019'da İstanbul'da Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT) tarafından yakalanmıştı.

"Kaşıkçı" cinayetinin ardından Türkiye'ye gelip bilgi toplayan 2 BAE casusu sorgularında her şeyi itiraf etmişti. Samir Semih Şaban, Lübnan’da suikast ve bomba eğitimi aldığını, Zeki Yusuf Hasan da yardımcısı olduğunu itiraf etmişti. BAE ajanlarının her ikisinin de "Orta Doğu’nun kiralık katili" olarak anılan Muhammed Dahlan’ın adamları olduğu belirlenmişti. Ajanlarla birlikte özel şifreli bilgisayarlar ve evraklar ele geçirildi. Ajanlar sorgularında BAE adına istihbarat faaliyeti yürüttüğünü kabul etmişti.