Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhlas Vakfı, topraklarının yarısından fazlası sahra bölgesinde olan Afrika’nın en büyük ülkesi Sudan’da yirmi beş civarındaki hayırseverin bağışları ile Hazreti Osman Radıyallahü Anh Su Kuyusunu dualarla açtı.





İhlas Vakfı’nın Sudan’da üstlendiği onlarca su kuyusu projelerinden birisi olan Hazreti Osman Radıyallahü Anh Su Kuyusundan beş yüz aile istifade edecek.

Bütün süreçleri titizlikle yürütülen Hazreti Osman Radıyallahü anh su kuyusu hakkında bilgi veren İhlas Vakfı Sudan Temsilcisi Müştak Saygın, “Su Kuyusunun Sudan’ın Omdurman sehrinde yaklaşık 500 ailelik bir köyde açıldığını, kuyunun cami ve medrese yakınına yapıldığını, yerin altından şebeke yapılarak köylülerin evlerine kadar suyu ulaştırdıklarını” söyledi.

“Yıllardır kurak ve susuz olan bölgede açılan su kuyusunun bölgeye can suyu olduğunu belirten Saygın, köyün önde gelenlerinden Seyfeddin beyin talebi üzerine su kuyusunun 15 gün içerisinde bitirilerek suya kavuşmalarının temin edildiğini, çoluk, çocuk, genç, ihtiyar herkesin katıldığı bir törenle su kuyusunun büyük bir sevinç, coşku ve dualarla açıldığını” söyledi.

“Köy halkının su kuyusunun açılmasına vesile olan İhlas Vakfına, hayırseverlere ve Türkiye’ye çok teşekkür ettiklerini, yıllardır taşıma su ile hayatlarını idame ettirmeye çalışan köy sakinlerinin suyun evlerine kadar geldiği için çok mutlu olduklarını” ifade etti.