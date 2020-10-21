Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Kaya, şunları anlattı:



BİR TANE MAKUL YOK

"Aile Bakanlığının 'Kadına Şiddetin Önlenmesi - Mevzuatın Geliştirilmesi' toplantısına davetliydim. 30 katılımcı içinde tek erkek bendim. 29 kadın... Çoğunluğu radikal, vamp tipler. Kezban Hatemi, Gülriz Uygur, Dilşat Özer, Aslı Koçak, Sema Kendirci, Sibel Suiçmez... Bir tane makul Türk-İslam kadını yok. Bir tane erkek sözcüsü yok. Dibine kadar feminizm vahşiliği... Sırf bu manzaradan gelecek yılların da nasıl rezil olacağını tahmin edebilirsiniz. Mevzuatı etkileyen grupta makul insanlar var idiyse bile sessizdiler. Bir iki Müslüman dernek temsilcisi de bunlara uyumlu konuştular. Kalplerini bilmem ama şirretliklerinden çekindiler.



İDEOLOJİK İŞGAL VAR

Söz aldım: Bu usulle mevzuat geliştirilmez. En başta temsilde adalet yok. İkincisi; şiddet bütüncül değerlendirilmelidir. Adalet terazisi tek kefeli olmaz. Bir gruba odaklanarak şiddet çözülmez. Artar. Burada ideolojik bir işgal hareketi söz konusu. Amaç korumaksa çocuklar, yaşlılar daha fazla korunmaya muhtaç. Aile Bakanlığında onlar neden konuşulmuyor? Hiçbir hükümet bir avuç marjinali memnun etmek için milyonlarca seçmeni gözden çıkaramaz. Gerçekçi ve bütüncül bakalım" şeklinde konuştum.





HAYATIMDA GÖRMEDİM

Ve dünya cahili, hukuk cahili, sinir küpü o güruhtan hayatımda görmediğim sözel şiddeti, hakareti, saldırıları gördüm. Bakanlık bürokratlarının bile gözleri korktu. Pısıp sustular. Bir saate yakın söz istedim. Tekrar tekrar o saldırganlara söz verdiler, beni göz ardı ettiler. Ben de mecburen toplantıdan ayrıldım.



BU GİDİŞİ DURDURALIM

Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Bakanımızın durduğu yer bellidir. Milletin yanıdır. Fakat Bakanlık bürokrasisi işgal edilmiş. Devşirmelerle dolu. Ezikler. Yenikler. Bu gaflet ve dalalettir. Feminizm bir beşinci kol faaliyetidir. LGBT küresel kültür emperyalizminin aracıdır. Beni böyle ihanet toplantılarına bir daha çağırmayın. Bu ifşaatı yapmak zorunda kaldım. Çünkü bu milletin önümüzdeki on yılının gündemini de bir avuç marjinalin belirlemesini vicdanım kabul etmiyor. Bu gidişi durduralım. Her tür şiddetle mücadelenin makul yollarını bulalım."