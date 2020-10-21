Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oruç Reis, Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 2 fırkateyn ve 1 çıkarma gemisiyle birlikte sismik araştırma yapmaya devam edecek.

Araştırma yapılan Demre Proje sahası, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin deniz yetki alanlarının güney batısında bulunuyor

İngilizce 'Navigational text messages' ifadesinin kısaltması olan NAVTEX, denizcilere yapılan bir tür uluslararası duyuru işlevi görüyor. NAVTEX paylaşımlarıyla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor; tehlike ya da risklere karşı uyarılıyor.

Kazalar, meteorolojik tahminler, arama kurtarma faaliyetleri gibi durumlar hakkında mesajlar veriliyor.

Mesajlar, Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi tarafından yayımlanırken, gemiler bunları NAVTEX cihazlarıyla algılayıp haberdar oluyor.