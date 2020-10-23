Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla MYK üyeleri, 70 veya 80 kişilik gruplar oluşturularak gençlerle bir araya gelecek. Video konferans yöntemiyle yapılacak olan toplantılara, önümüzdeki günlerde başlaması planlanıyor. MYK üyeleri bu toplantılarda gençlerden oluşan üyelerle gündem değerlendirmesi yapacak. Yeni üyelerin görüşlerinin de dinleneceği toplantıda, gençlere yönelik yapılan adımlar başta olmak üzere, 2023 ve 2053 hedefleri anlatılacak. Toplantılarda, AK Parti’nin Türkiye’nin tüm renklerini kucaklayan, bütün farklılıklarını kuşatan bir hareket olduğu aktarılacak.