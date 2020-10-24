MSB:"Geçtiğimiz bir ay içerisinde PKK/KCK Terör Örgütü mensuplarının; yurt içine geçişini kısıtlamak, yurt içinde/dışında barınmasını engellemek ve eylem kabiliyetini yok etmek maksadıyla; icra edilen operasyonlar neticesinde yurt içinde 53, yurt dışında 66 olmak üzere toplam 119 terörist etkisiz hale getirilmiştir."
MSB:1 ay içerisinde toplam 119 terörist etkisiz hale getirilmiştir
24.10.2020 - 10:57 | Son Güncelleme: 24.10.2020 - 10:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Geçtiğimiz bir ay içerisinde PKK/KCK Terör Örgütü mensuplarının; yurt içine geçişini kısıtlamak, yurt içinde/dışında barınmasını engellemek ve eylem kabiliyetini yok etmek maksadıyla; icra edilen operasyonlar neticesinde yurt içinde 53, yurt dışında 66 olmak üzere toplam 119 terörist etkisiz hale getirilmiştir."
Etiketler : msb,
741355 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/741355.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER