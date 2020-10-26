Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zehra Zümrüt Selçuk, sağlık hizmetinin finansmanını üstlenen Bakanlık olarak, hizmetin tüm vatandaşlara eşit, etkin, kaliteli ve yeterli düzeyde sunulmasının birincil hedefleri olduğuna işaret etti.

Bakan Selçuk, şu açıklamalarda bulundu:

"Genel Sağlık Sigortası Cumhuriyet tarihinin en önemli dönüşümlerinden biri. Uluslararası anlamda büyük bir başarı örneği olarak nitelendirdiğimiz Genel Sağlık Sigortası ile Türkiye nüfusunun tamamına yakınını sağlık güvencesi kapsamına aldık. Genel sağlık sigortası ile vatandaşlarımızın öncelikle sağlıklarının korunması, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağladık."

"SGK OLARAK 2019'DA ÖZEL HİZMET SUNUCULARINA 11 MİLYAR, KAMUYA DA 58 MİLYAR LİRAYI AŞKIN ÖDEME YAPTIK"

Geçen yıl hastanelere başvuran 69 milyonu aşkın kişinin 24 milyona yakınının özel hizmet sunucularına müracaat ettiğini belirten Bakan Selçuk, bunun karşılığında SGK olarak 2019'da özel hizmet sunucularına 11 milyar lirayı aşkın, kamuya da 58 milyar lira ödeme yaptıklarını anlattı.

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