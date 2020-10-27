Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan24'ün haberine göre, Ermenistan’ın ‘utanç verici’ ve ‘yıkıcı günler’ yaşadığını belirten Manukyan, “Sadece Karabağ değil, aynı zamanda Ermenistan ve Ermenilerin geleceği de tehlikede. Durumu değiştirmek mümkün mü? Evet! Ancak mevcut hükümetle değil. Ne yapalım? Bu hükümet istifa etmeli” dedi.

HER ŞEYİ KAYBEDİYORUZ

Hükümetin tüm gücünü orduya devretmesi gerektiğini de söyleyen Manukyan, “Ülkeye yıkıcı darbeler vurmadan bunu gönüllü olarak yapmalılar. Bütün iktidarı ele geçiren ordu, mevcut savaş durumu için gerekli önlemleri almalı ve Karabağ ile ortak bir ‘Savunma Komitesi’ kurmalıdır. Kurtuluşun tek yolu budur. Aksi takdirde her şeyi kaybedebiliriz” ifadelerini kullandı.