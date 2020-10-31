Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'de 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Bayraklı ilçesinde bulunan Yılmaz Erbek Apartmanı yan yattı. Deprem sırasında binanın alt katındaki marketin içerisinde müşterilerin olduğu ve kurtarılmayı bekledikleri öğrenildi. İlk belirlemelere göre 8 kişi kurtarıldı, yaklaşık 10 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. Binanın yıkılmaması için özel önlemler alınırken, yakınları binada bulunan vatandaşların gergin bekleyişleri sürüyor.

Öte yandan yan yatan binanın yakınında bulunan 8 katlı Yağcıoğlu Apartmanı'nda da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında 7 kişinin olduğu öğrenilen apartmanda 7 kişi sağ kurtarılmış, 4 vatandaş hayatını kaybetmişti.