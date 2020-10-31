İzmir'de 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Bayraklı ilçesinde bulunan Yılmaz Erbek Apartmanı yan yattı. Deprem sırasında binanın alt katındaki marketin içerisinde müşterilerin olduğu ve kurtarılmayı bekledikleri öğrenildi. İlk belirlemelere göre 8 kişi kurtarıldı, yaklaşık 10 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. Binanın yıkılmaması için özel önlemler alınırken, yakınları binada bulunan vatandaşların gergin bekleyişleri sürüyor.
Öte yandan yan yatan binanın yakınında bulunan 8 katlı Yağcıoğlu Apartmanı'nda da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında 7 kişinin olduğu öğrenilen apartmanda 7 kişi sağ kurtarılmış, 4 vatandaş hayatını kaybetmişti.