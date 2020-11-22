Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop 7. Olağan İl Kongreleri'ne canlı bağlantı gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kısıtlamalara riayet edilmezse ilave tedbirler alabiliriz" dedi.