Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Bayburt merkezde saat 17. 40’da 3.8 büyüklüğüne bir deprem meydana geldi.
Yerin 12 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Bayburt merkezde hissedildi. Vatandaşların panik yaşadığı depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.
Bayburt’ta 3.8 büyüklüğünde deprem
22.11.2020 - 18:01 | Son Güncelleme: 22.11.2020 - 18:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bayburt’ta 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Bayburt merkezde saat 17. 40’da 3.8 büyüklüğüne bir deprem meydana geldi.
Etiketler : bayburt,deprem,son depremler,
748250 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/748250.aspx
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