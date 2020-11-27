Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 19 Kasım Perşembe günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler sırasında bir milletvekiline ait ifadelerin tutanakta değiştirildiğine ilişkin iddialarla ilgili olarak TBMM Başkanlığı tarafından inceleme başlatıldığı ifade edildi.

TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde yapılan değerlendirmede, incelenmemiş tutanak üzerinde bir değişiklik yapıldığının, birkaç saat içinde ise ses kayıtlarının incelenmesi neticesinde tutanağın ilk haline döndürüldüğünün tespit edildiği kaydedilen açıklamada, "İncelenmemiş tutanak üzerinde değişiklik işlemini yapan Tutanak Hizmetleri Başkan Yardımcısı, söz konusu işlemle ilgili sorumluluğu üstlenerek görevinden istifa etmiştir" denildi.

Açıklamada, TBMM Genel Sekreterliği tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı da belirtildi.