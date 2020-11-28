Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Bugüne kadar toplamda 281 davanın ilk derece yargılaması tamamlandı. Darbe davalarından 8’inde yargılama hâlâ devam ediyor. Yapılan yargılamalar sonucunda, şu ana kadar 4 bin 500’den fazla hain hapis cezasına çarptırılırken, yaklaşık 2 bin 800 sanık ise beraat etti. Davaların yanı sıra, terör örgütü FETÖ ile mücadele de devam ediyor. 612 bin 870 kişi hakkında FETÖ'den işlem yapılırken, bunların 292 bin 703'ü gözaltına alındı ve 96 bin 945'i tutuklandı. Cezaevlerinde FETÖ'den tutuklu 25 bin 655 kişi bulunurken, toplamda 25 bin 48 örgüt elemanı firari konumunda.

7 BİN ŞÜPHELİ İTİRAFÇI

FETÖ’nün TSK’daki kripto örgüt elemanlarını deşifre eden ankesör soruşturmalarında yapılan bin 342 operasyonda 19 bin 733 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 7 bin 538'i tutuklandı. 7 bin 658 şüpheli ise itirafçı oldu. ByLock soruşturmalarında ise 92 bin 769 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 5 bin 589 şüphelinin işlemleri devam ediyor. Yine mahrem yapılanmalara yönelik operasyonlarda 53 bin 416, sınav soruşturmaları operasyonlarında 17 bin 712, kurum yapılanmalarına yönelik operasyonlarda ise 163 bin 611 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Kurumlarda bulunan kriptolara yapılan operasyonlarda, 61 bin 455 şüpheli tutuklu bulunurken, 9 bin 17 kişi ise firari durumda.

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Özel Harekât Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan komiser yardımcısı Muhsin Kiremitçi'nin babası Hüseyin Kiremitçi, Akıncı Üssü davasında verilen karar değerlendirdi. "Şehitlik mertebesinin güzel ama çok zor bir mertebe" olduğunu dile getiren Kiremitçi, "Akıncı Üssü davasında hainlerden kimine 79 kez, kimine 45'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ama yüz defa ağırlaştırılmış müebbet de verseler olmaz. Ben kesinlikle hakkımı helal etmiyorum. Türkiye'de idam cezası verilmeli. Herkes yaptığının cezasını çeksin" dedi.