Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Hayatın her aşamasında başarılarınızla bizlere gurur ve ilham kaynağısınız. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle engelsiz yaşam farkındalığımızın güçlenmesini diliyorum. Empati kuralım, engelleri birlikte ortadan kaldıralım." değerlendirmesinde bulundu. 