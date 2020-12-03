Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Hayatın her aşamasında başarılarınızla bizlere gurur ve ilham kaynağısınız. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle engelsiz yaşam farkındalığımızın güçlenmesini diliyorum. Empati kuralım, engelleri birlikte ortadan kaldıralım." değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" mesajı
03.12.2020 - 15:48 | Son Güncelleme: 03.12.2020 - 15:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Hayatın her aşamasında başarılarınızla bizlere gurur ve ilham kaynağısınız." ifadesini kullandı.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,
750744 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/750744.aspx
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