Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikan gazeteci Leonid Bershidsky imzalı haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın baş teknik sorumlusu olarak görev yaptığı bir Türk şirketi olan Baykar tarafından geliştirilen TB2, geçen yıl Libya'da Rus uçaksavar sistemi Pantsir'e karşı önemli bir başarı elde ettiği vurgulandı. Benzer şekilde, geçtiğimiz günlerde de Dağlık Karabağ'da, aynı insansız hava aracı Ermeni tankları, topları ve yine bazı Rus yapımı uçaksavar teçhizatı üzerinde de oldukça etkili olduğu aktarılan haberde "Ermenistan’ın Rusya’ya güvenerek kullandığı Pantsir, Türk insansız hava araçlarına karşı önemli derecede savunmasız kaldı. Türk SİHA’ları, Azerbaycan'ın 1990'lardan bu yana Ermenistan işgali altında olan toprakların çoğunu geri almasını sağladı” denildi. Washington İHA