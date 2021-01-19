Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ailenin en yaşlı mensubu olması sebebi ile "Osmanlı Hanedanı Reisi" sıfatı taşıyan Şehzade Abdülkerim Dündar Osmanoğlu hayatını kaybetti

Şehzade Abdülkerim Dündar Osmanoğlu, kan değerlerinin düşmesi nedeni ile Suriye'nin başkenti Şam'da hastaneye kaldırılmıştı.

Osmanoğlu'nun vefatıyla ilgili Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, "Amcam Dündar Efendi'nin ciddi sağlık sorunları vardı ve kendileri Suriye-Şam'da savaş ortamında bulunuyordu. Türkiye'ye getirmek için yoğun uğraş içerisindeydik fakat maalesef buna muvaffak olamadık. Bu nedenle çok üzgünüz. Milletimizin başı sağ olsun." açıklaması yaptı.

Osmanoğlu'nun ne zaman defnedileceğinin daha sonra duyurulacağı belirtildi.