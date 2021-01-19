Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu toprakların önemli değerlerinden birini, Prof. Dr. Nur Vergin Hocamızı kaybettik. İlim ve fazilet sahibi bir insandı. Hakkıyla ilminden istifade edemedik. Eserlerinden yeni nesillerin istifade etmesi temennisiyle, hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.
Bakan Koca'dan Prof. Dr. Nur Vergin için taziye mesajı
19.01.2021 - 02:26 | Son Güncelleme: 19.01.2021 - 02:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vefat eden sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin için taziye mesajı yayımladı.
Etiketler : Nur Vergin,
760933 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/760933.aspx
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