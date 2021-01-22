Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca DEAŞ silahlı terör örgütünün finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan E.D., O.Ö. ve M.A. isimli şüpheliler sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza hakimliğince tutuklanmıştır" denildi.