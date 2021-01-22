Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca DEAŞ silahlı terör örgütünün finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan E.D., O.Ö. ve M.A. isimli şüpheliler sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza hakimliğince tutuklanmıştır" denildi.
DEAŞ'ın finans yapılanmasına operasyon
22.01.2021 - 19:16 | Son Güncelleme: 22.01.2021 - 19:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ'ın silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler : DEAŞ,
761918 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/761918.aspx
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