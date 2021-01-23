Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye’nin sulardaki hâkimiyeti her geçen gün güçleniyor. Son yıllarda millî imkânlarla geliştirilen fırkateyn, korvet ve denizaltılarla güçlenen Deniz Kuvvetleri, 'Mavi Vatan'da en caydırıcı donanma olarak öne çıkıyor. Bir taraftan MİLGEM Projesi dâhilinde yeni savaş gemileri donanmaya katılırken diğer taraftan yerlilik oranı yüzde 80'leri bulan yeni tip denizaltılar donanmanın gücüne güç katıyor. Bu doğrultuda Türkiye'nin yerli imkânlarla ürettiği ilk fırkateyn olma özelliği taşıyan TCG İSTANBUL gemisi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle denize indirilecek.

Türkiye, MİLGEM projesi ile ilk defa korvet tipi bir askeri geminin tasarımını milli olarak gerçekleştirirken, böylelikle gemi tasarımı, tekne inşası ile sistem entegrasyonunda dışa bağımlılık azaltıldı. Proje kapsamında millî olarak tasarlanan ve inşa edilen gemilerden TCG-HEYBELİADA 2011 yılında, TCG-BÜYÜKADA 2013, TCG-BURGAZADA 2018 ve TCG-KINALIADA 2019 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı hizmetine alındı. Projenin korvet sınıfından farklı olarak Türk mühendisleri tarafından dizayn edilen ve ilk Türk fırkateyni olma özelliğini taşıyan TCG İSTANBUL, yapısı itibarıyla ADA Sınıfı Korvetlerden farklı olmasının yanında, üzerinde taşıyacağı silah elektronik sistemlerinde de büyük oranda yerli üretim sistem kullanıldı. Bugün suyla buluşacak olan geminin, 2022'de liman kabul testleri ve deniz kabul testlerine başlanacak. 2023’te ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek.

TCG ANADOLU VE ‘UFUK’ SIRADA

TCG İSTANBUL gemisinin denize indirilmesinden sonra Türk donanması için ilk olma özelliğine sahip iki projeye daha imza atılacak. Donanmamıza kilometrelerce ötedeki denizlerde bile üstünlük sağlayacak olan ve "yüzen ordu" olarak adlandırılan uçak gemisi TCG ANADOLU ile millî istihbarat gemisi UFUK bu yıl içinde envantere kazandırılacak. Yeni Tip Denizaltı Projesi’nde bugüne kadar PİRİREİS suyla buluşurken projenin beş denizaltısı için imalat çalışmaları bütün hızıyla sürüyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının "Reis Sınıf Denizaltı" olarak adlandırdığı denizaltılar, yüzde 80 oranında yerli imkânlarla üretiliyor.