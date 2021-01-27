Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

AK Parti kurmayları, “Hâkim ve savcıların, sosyal medyada çok aktif olması doğru değil. Dışarıda ya da basına yapamayacağın açıklamayı sosyal medyada da yazamazsın. Dışarıda suç olan, sosyal medyada da suçtur” dedi. Yine, İstinaf Mahkemelerinin işlerliğinin daha artabilmesi için yeni düzenlemeler yapılacak. Yerel mahkeme ile Yargıtay arasında zaman zaman yargılamanın uzadığına dair yaşanan sıkıntıların giderilmesi için istinaf mahkemelerinde hâkim, savcı ve personel sayıları ile birlikte daire sayıları da artırılacak. Bunun yanı sıra, yerel mahkemelerden çıkan bazı dosya kararlarının direk Yargıtay’a gitmesi konusu da masaya yatırıldı. Ancak, bu düzenlemeye sıcak bakılmıyor.

SORUN UYGULAMADA

Yargılamaların makul sürede sonuçlanması için hâkim ve savcıların, dosyalarını tamamlanmasında yapılacak puanlama sisteminin de ayrıntıları belli oldu. Buna göre, istinaf ve Yargıtay’ın verdiği puanlara göre bir not oluşturulacak. Belirli bir puanın altında kalan hâkim ve savcılar, istinaf mahkemelerine tayin edilemeyecek, mahkeme başkanı ya da başsavcı vekili olamayacak. Uzun yargılama ve tutukluluk süreleriyle ilgili uygulamadan kaynaklı problemin olduğunu ifade eden AK Parti kurmayları, “Mevzuat uygulandığı takdirde sıkıntı yok. Ancak uygulanmıyor. Bunun uyumunu sağlamamız gerekiyor. Puanlama sistemi ile bu sorunu düzeltebiliriz” değerlendirmesini yaptı. Ayrıca, hukukun kalitesini artırmak için, hukuk fakültelerinin müfredatı yenilenecek. Hava ve uzay, siber güvenlik, adli genetik, nükleer ve deniz hukuku gibi özellikli alanlarda hukukçular yetişecek. Öte yandan, İnsan Hakları Eylem Planı ile ilgili 80 sayfalık bir taslak metin hazırlandı. Eylem planına göre, kamu kurumlarında çalışanlara insan hakları konusunda eğitim verilmesi hedefleniyor.