Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sorulardan birinde "Ayakkabı almak istiyorsun ama çok pahalı. Ne anlama gelir?" denirken, cevaplar arasında "Tayyip'e sor" şıkkı yer alıyor.

Bir başka soruda ise “Ticarete kapalı küçük bir kasabada herkes fındık üretiyor. Serbest ticarete kadar kimin refahı artacak?” ifadesi öğrencilere yöneltiliyor. Cevaplar arasında "Tayyip her zaman kazanır" şıkkı bulunuyor.

Olayı sosyal medya hesabından ifşa eden Emrah Atilla isimli Twitter kullanıcısı "Bu paylaşımı sınav soruları görseli ile beraber paylaşmıştım. Ancak Marmara Üniversitesi’ndeki birileri, müptezel Hocayı, sorulardaki ahlaksızlığı boş verip soruları paylaşan öğrencinin peşine düşmüş. Bundan dolayı görsellerin bulunduğu tweeti silmek zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.