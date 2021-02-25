DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, 22 Şubat'ta Sakarya ve Ankara'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen, örgütün sözde "Irak iç güvenlik emiri" olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 şüpheli ile geçmiş dönemlerde örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri şeklinde haklarında bilgi bulunan Irak uyruklu 11 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Sakarya merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 12 kişi tutuklandı
25.02.2021 - 19:09 | Son Güncelleme: 25.02.2021 - 19:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya merkezli 2 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında örgütün sözde "Irak iç güvenlik emiri"nin de bulunduğu Irak uyruklu 12 şüpheli tutuklandı.
Etiketler : sakarya,deaş,tutuklama,
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