Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, 22 Şubat'ta Sakarya ve Ankara'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen, örgütün sözde "Irak iç güvenlik emiri" olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 şüpheli ile geçmiş dönemlerde örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri şeklinde haklarında bilgi bulunan Irak uyruklu 11 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.