Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam - Çerkeş Tüneli Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, konuşmasında, Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli ile ilgili, "Bu proje mevcut güzergahı 2,4 kilometre kısaltarak, vakitten ve akaryakıttan yılda yaklaşık 7,5 milyon lira tasarruf sağlayacaktır" ifadesini kullandı.

"Son 18 yılda ülkemizde karasından havasına, demirinden denizine kadar tüm ulaşım hatlarında adeta bir seferberlik başlattık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eskiden sadece güneş, deniz, kum üçgenine sıkışmış turizmimiz, yaygınlaşan ve standartları yükselen yollarımız sayesinde Anadolu'nun dört bir yanına doğru genişlemektedir." şeklinde konuştu.