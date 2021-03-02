Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sancar ise hakkında komplo kurulduğunu öne sürdü. Kaset iddialarını duyduğunu ve takip ettiğini belirten Sancar, şunları söyledi: Danışmanımın adını, ahlaksızca ve adi bir şekilde karıştırıyorlar, iftira atıyorlar. Kaset var diye, baskı oluşturuldu. Gerekli yerlere şikâyetimi yaptım. Her türlü iftiraya, ayrı ayrı belgeleriyle cevap vereceğim. Komplo var, bu komployu bozacak olan da benim. Bir kaset falan ortaya çıkarsa, çıktığında da tüm bu ahlaksızca saldırılara karşı, en kısa zaman içinde öyle yazılı açıklama yaparak da değil, medyanın karşısına çıkıp tek tek cevap vereceğim.

Sancar’ın istifasını değerlendiren CHP Sözcüsü Faik Öztrak da iddialara kaçamak cevap verdi. Öztrak “İstifasının nedenleri konusunda biz de kendi istifa mektubunda ne varsa onu biliyoruz” dedi.