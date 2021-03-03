Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli'de bir evde kayda alındığı tespit edilen dört dakikalık uygunsuz görüntülerin ilk önce Teoman Sancar'a gönderilerek karşılığında 1 milyon dolar istendiği, ancak Sancar para vermeyi reddedince görüntülerin CHP Genel Merkezine ulaştırıldığı öne sürüldü. Sancar'ın şikâyeti üzerine şantaj suçuna karıştıkları iddia edilen eski belediye çalışanı F.S. ve ona yardım ettiği ifade edilen Sevgi K. gözaltına alındı. Fatih S’nin ablasının eşi olan Kuşadası Emniyet Müdürlüğünde görevli polis eniştesi Mustafa Bülent A. ile birlikte her şeyi organize ettiği, Sancar’ı çağırdıkları eve önceden kamera ve ses sisteminin kurulduğu iddia edildi. Polis, Fatih S’nin ifadesi doğrultusunda şüphelilerin yakalanması için Denizli, Aydın, Ankara ve Kırıkkale şehirleriyle Kıbrıs’ta eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Görev yaptığı Aydın’ın Kuşadası ilçesinde gözaltına alınan polis enişte Mustafa Bülent A. ile birlikte toplamda altı kişi yakalandı. Aydın İHA