Karatay, özel kalem müdürlüğünün yanı sıra Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü, Basın ve Yayın Müdürü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olarak görev yapıyor.
Yine aynı belediyede Günnur Yıldırım da Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olmak üzere 2 farklı makamda görev yürütüyor.
Dört koltuğu birden işgal eden Mustafa Karatay, AK Partili Necmi Kadıoğlu'nun başkanlığı döneminde de İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü gibi görevlerde bulunmuştu.
CHP'li belediyenin liyakat tablosu!
03.03.2021 - 15:09 | Son Güncelleme: 03.03.2021 - 15:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un özel kalem müdürü Mustafa Karatay'ın belediyede tam dört müdürlük görevini birden yürüttüğü belirlendi
Karatay, özel kalem müdürlüğünün yanı sıra Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü, Basın ve Yayın Müdürü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olarak görev yapıyor.
Etiketler : CHP'li belediye,
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