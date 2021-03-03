Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karatay, özel kalem müdürlüğünün yanı sıra Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü, Basın ve Yayın Müdürü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olarak görev yapıyor.

Yine aynı belediyede Günnur Yıldırım da Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olmak üzere 2 farklı makamda görev yürütüyor.

Dört koltuğu birden işgal eden Mustafa Karatay, AK Partili Necmi Kadıoğlu'nun başkanlığı döneminde de İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü gibi görevlerde bulunmuştu.