Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşma savcısının 14 Aralık 2020’de dosyaya sunduğu mütalaaya karşılık, süregelen duruşmalarda tutuklu, başka suçtan tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile müdahil Dink ailesi avukatlarının savunma ve beyanlarını aldı. Son olarak 10 Şubat 2021 tarihli duruşmada, Dink ailesi avukatlarından Emel Ataktürk, Hakan Bakırcıoğlu ve Hülya Deveci’nin beyanlarını alan mahkeme heyeti, sanıkların son sözlerinin alma ve 14 yıllık davayı karara bağlamak üzere duruşmayı 5 Mart 2021’e erteledi. Mahkeme heyetinin, bugün gerçekleşecek duruşmada, gerek salonda gerekse de Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanılan cezaevlerinde sanıkların son sözlerini alarak 76 sanıklı davayı karara bağlaması bekleniyor.