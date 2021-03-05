Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

AK Parti, kamu düzenin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla, cezaevlerinde hükümlü durumunda bulunan mahkûmların yakınları ile görüşmelerinin kaydedilmesine yönelik düzenleme hazırlıyor. Edinilen bilgilere göre, AK Parti’nin taslağı ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda bazı değişiklikler yapılacak. Buna göre, önceden bilgilendirilmek suretiyle, kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları ile vasisi ile yapılacak kapalı görüşmeler kayıt altına alınabilecek. Kayıtlar, herhangi bir soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmemiş ise en geç bir yıl sonunda silinecek. Hazırlanan taslak ile başta FETÖ ve PKK olmak üzere, cezaevindeki ziyaretler sırasındaki gizli mesajlaşmaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

MAHKÛMLAR MAİL GÖNDEREBİLECEK

AK Parti’nin taslağı ile hükümlülerin, gerekli teknik altyapının bulunduğu cezaevlerinde elektronik yöntemlerle de mektup alıp gönderebilmelerine imkân sağlanıyor. Hükümlü tarafından resmi makamlara veya savunması için avukatına gönderilen mektup, faks ve telgrafların, alıcısı dışındaki kişilerin erişimini engelleyici tüm tedbirler alınarak hükümlünün talebine göre posta yoluyla veya elektronik ortamda alıcısına ulaştırılabilmesi de öngörülüyor. Kamu düzeninin korunması ile kişi, toplum ve kurum güvenliğinin sağlanması veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla hükümlüye gelen veya hükümlü tarafından gönderilen mektup, faks ve telgrafların dijital olarak kaydedilmek suretiyle veya fiziki olarak saklanacağı hüküm altına alınıyor. Bunlar, amacı dışında kullanılamayacak, herhangi bir soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmemiş ise en geç bir yıl sonunda silinecek.