Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg kazanın ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak taziyede bulundu ve NATO'nun Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da kazanın ardından taziye dileklerini iletti.

Malta, Arnavutluk, Azerbaycan, İngiltere, Gürcistan, KKTC, Libya, İsveç ve Venezuela Dışişleri Bakanları, sosyal medya hesapları üzerinden ya da Çavuşoğlu'nu arayarak ülkeleri adına taziye ve geçmiş olsun mesajları paylaştı.

Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur da kazadan duydukları üzüntüyü ifade etti.

Somali Adalet Bakanı Nur, Twitter'dan yaptığı açıklamada helikopter kazasını üzüntüyle öğrendiğini belirterek "Kötü günlerimizde bizden desteğini esirgemeyen Türk milletinin acısı bizim de acımızdır." ifadesini kullandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bitlis Tatvan yakınlarında askeri helikopterin düşmesi sonucu 11 Türk askerinin şehit olması haberi bizi derinden üzmüştür. Yüce Allah'tan şehitlere rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Türkiye Cumhuriyeti'ne taziye dileklerimizi iletiyor ve yaralılara acil şifa diliyoruz. Allah rahmet eylesin." dedi.

Türkiye'deki yabancı misyon temsilcileri taziye mesajlarını paylaştı

Türkiye'de bulunan büyükelçiler, yabancı devlet misyonları ve uluslararası örgüt temsilciliklerinden de kazayla ilgili açıklamalar yapıldı.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, Twitter hesabından Türkçe paylaştığı taziye mesajında, 11 askerin şehit olduğu haberini büyük üzüntüyle karşıladığını belirterek "Müttefikimiz Türkiye’nin acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm Türkiye’ye başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türkiye'nin acısını derinden paylaştıklarını vurgulayarak "AB Türkiye Delegasyonu olarak, kazada yaşamını kaybedenlerin ailelerine, dostlarına ve Türkiye’ye en derin taziyelerimizi ifade ederken, yaralılara acil şifalar dileriz." mesajını paylaştı.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis başsağlığı mesajında, "NATO içinde, dışında müttefikimiz olan Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle bir kazada 10 askerinin kaybetmesi bizi de üzdü. Acil şifalar dilerim! Başınız sağ olsun." ifadesine yer verdi.

Kosova, Almanya, İran ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçileri ile İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Irit Lillian, Twitter hesapları üzerinden başsağlığı açıklaması yaptı.

Kanada, ABD, Pakistan ve İtalya'nın Ankara Büyükelçiliklerine ait hesaplardan da taziye dilekleri iletildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce, "ABD Büyükelçiliği olarak, Bitlis'teki elim helikopter kazasında hayatını kaybeden ve yaralanan Türk askerleri için en derin taziyelerimizi ve üzüntülerimizi iletiyoruz. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerinin acılarını paylaşır, yaralılara acil şifalar dileriz." mesajını paylaştı.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev de helikopter kazasında şehit olan askerlerin haberini büyük üzüntüyle öğrendiklerini belirterek "Türk Konseyi ve şahsım adına bu elim kazada hayatını kaybeden askerlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve kardeş Türk milletine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim." ifadesini kullandı.