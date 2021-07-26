Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve hakkında yakalama emri bulunan polis memurluğundan ihraç Y.A.’yı Şefaatli ilçesinde yapılan operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Y.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tatil için Marmaris'e gelen FETÖ'cüler yakayı ele verdi Muğla Marmaris'e tatil amaçlı gelen FETÖ'cüler takibe alındı. Şahıslar Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Firari FETÖ’cüler için 664 milyon lira ödül İçişleri Bakanlığının “aranan teröristler” listesinde yer alan 338 FETÖ firarisi için toplam 664 milyon lira ödül konuldu. Listede yer alan 338 FETÖ firarisinden 41’i kırmızı, 23’ü mavi, 16’sı yeşil, 48’i turuncu, 210 kişi de gri kategoride aranıyor.