Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye-İran sınır güvenliğinin sağlanması, kanun dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve teröristlerin sızmasının engellenmesi amacıyla 295 kilometrelik sınır hattına modüler duvar örme ve hendek kazma çalışmaları sürüyor. Çaldıran ilçesindeki çalışmaları inceleyen Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, sene sonuna kadar Ağrı sınırından başlayarak 64 kilometrelik duvarın yapımını bitirmeyi hedeflediklerini, şu ana kadar duvarın 3,5 kilometrelik kısmının tamamlandığını bildirdi. Duvarın örüleceği üç etapta da kazı ve dolgu çalışmalarının sürdüğünü anlatan Bilmez, şöyle konuştu:

TAKVİYE BİRLİKLER GÖNDERİLDİ

Bölgede sınır güvenliği için 2 yıldır hendek kazıyoruz. Derinliği 4, genişliği 4 metre olan hendek kazılıyor ve bu hendeklerin girişine jiletli tel çekiliyor. Şu ana kadar 110 kilometrelik hendek kazımı gerçekleştirildi. Yıl sonuna kadar hendek uzunluğumuzu 160 kilometreye kadar çıkartacağız. Ayrıca sınırımızda jiletli tel takviyesi yapılıyor ve sınır hattında 58 gözetleme kulesi inşa ediliyor. 45 tane de haberleşme kulesi. Kulelere termal kamera, radar, sensör ve atış kontrol sistemi monte edilecek. 295 kilometrelik sınırımızın tümünün duvarı önümüzdeki yıllar içinde örülecek.

Sınır güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması için takviye birliklerin gönderildiğine dikkati çeken Bilmez, şu bilgileri paylaştı:

Göç baskısının artması üzerine kara kuvvetlerimiz iki keşif, iki de komando bölüğü, zırhlı araçlarla birlikte bölgeye takviye etti. İçişleri Bakanlığımız da diğer illerden bu bölgeye 35 özel harekât timi 50 zırhlı araçla sınır hattında askeri birliklerimize yardımcı olmak üzere bölgeye yönlendirildi. Bunlardan 500'ü Çaldıran'da konuşlandırıldı, 250'si de Saray bölgesinde görev yapacak. Ayrıca burada sınır hattının hemen gerisinde sürekli devriye gezen, nöbet tutan jandarma ekiplerimize de Elazığ, Bingöl, Muş ve Kars'tan da üç bölük bir tabur görevlendirildi. Onlarda bölgeye geldi yaklaşık 400 personel. Zırhlı araçlarıyla birlikte onlar da 2. hatta güvenliği sağlayacaklar. Ayrıca 200 korucu da bu hatta görevlendirildi. Sayın İçişleri Bakanımızın bölgeye gelmesiyle sadece sınır hattındaki köylerde sınır güvenliğinde kullanılmak üzere 500 korucu kadrosu tahsis edildi. İlana çıkıldı, alımların yapılmasının ardından sınırda görev yapmaya başlayacaklar.

Van-İran sınırı 'geçilmez' olacak Kanun dışı göçün engellenmesi, kaçakçılık faaliyetlerinin durdurulması ve PKK’lı teröristlerin ülkeye sızmalarının önüne geçilmesi amacıyla Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında başlatılan ve Ağrı’nın Doğubeyazıt ile Hakkâri’nin Yüksekova hattına kadar uzanan modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları sürüyor.

