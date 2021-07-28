Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Covid-19 salgınıyla mücadelede mesai mefhumu gözetmeksizin vazife yapan sağlık çalışanlarına toplu taşıma araçlarını ve İSPARK’ları ücretsiz kullanma hakkı tanındığını hatırlatarak, İmamoğlu’nun bu hakkı 1 Temmuz itibarıyla sonlandırdığı kaydedildi.

İBB BAŞKANI VETO ETTİ

Salgın riskinin henüz bitmemesi, aşılama hizmetinin devam etmesi nedeniyle sağlık çalışanlarına tanınan hakkın 31 Aralık 2021’e kadar uzatılmasını kapsayan yeni bir teklifin, İBB Meclisi gündemine alındığı aktarılan açıklamada, teklifin, Meclis’in temmuz ayı oturumunda CHP ve İYİ Parti gruplarının ‘hayır’ oyuna karşı AK Parti ve MHP gruplarının oyuyla kabul edildiği hatırlatıldı. Meclis kararının yürürlüğe girmesi için İBB Başkanı’nın onayına sunulduğu ancak veto edildiği kaydedilen açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Son dönemde sağlık çalışanı arkadaşlarımız sıkça soruyor; ‘Ücretsiz ulaşım müjdesi vermiştiniz, ne oldu?’ Cevap veriyorum; AK Parti ve MHP oylarıyla İBB Meclisi’nde kabul edildi ancak İBB Başkanı tarafından veto edildi” ifadelerini kullandı.

Kabaktepe, söz konusu teklifi yeniden İBB Meclisi gündemine alacaklarını bildirdi.

Yeniden oy çokluğuyla geçmesi beklenen karardan; tüm sağlık kurum ve kuruluşlarındaki memur, işçi, sözleşmeli tüm çalışanların, İBB ve ilçe belediyelerindeki sağlık çalışanları ile İBB Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanlarının istifade edebileceği belirtildi.

Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hakkı kaldırıldı Sağlık çalışanlarının toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma süresi 30 Haziran 2021'de sona erdi, bundan sonra sağlık çalışanları da şehir içi tarifeye göre toplu taşımada ücret ödeyecek.