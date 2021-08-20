Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "11 Ağustos'ta Altındağ'da yaşanan elim olayda hayatını kaybeden Emirhan Yalçın ile aynı olayda yaralanan Ali Yasin Ülger evlatlarımızın ailelerini ziyaret ettik. Ailelerimizin sabrına, vakarına minnettarız. Rabbim Emirhan'ımıza rahmet, Ali Yasin'imize acil şifalar nasip eylesin." ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin fotoğraflar da paylaştı.
Ankara Valiliğinden Altındağ’daki kavgayla ilgili açıklama Ankara Valiliği, dün akşam saatlerinde Altındağ’da iki grup arasında meydana gelen kavgaya ilgili bir açıklama yayımladı.