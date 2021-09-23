Türkiye Gazetesi

Katıldığı bir canlı yayında bebeğe yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığına dair iddiada bulunan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün ifadeleri sonrası, Sağlık Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bakanlık, söz konusu iddiaların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"MÜMKÜN DEĞİL"

Sağlık Bakanlığınca, "bebeklere yanlış aşılar yapıldığı"nı iddia eden Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilerek, mevcut aşı güvenliği altyapısının bu tür iddiaları haklı çıkarmasının mümkün olmadığı vurgulandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Prof. Dr. Kurugöl'ün "bebeklere yanlış aşılar yapıldığı"na ilişkin iddialarının kabul edilemez olduğunun altı çizildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mevcut aşı güvenliği altyapısının bu tür iddiaları haklı çıkarmasının mümkün olmadığının belirtildiği açıklamada, "İddianın kaynağı hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır. Bakanlığımız güçlü ve güvenli bir aşı takip sistemine sahiptir. Bakanlık deposundan çıkıştan ilgili kişiye uygulanışına kadar bütün süreç, barkodla dijital olarak takip edilmektedir." bilgisi paylaşıldı.

"MAKSADINI AŞTI"

Açıklamada, Türkiye'nin bu konuda dünyada en güçlü altyapıya ve en tecrübeli sağlık personeline sahip ülkelerin başında geldiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bilhassa birinci basamak sağlık kuruluşlarımız bu hususta titizlikle ve fedakarca yaygın aşılama programlarını başarıyla yürütmüşlerdir. Soğuk zincirin kırılması, sistemde herhangi bir aksama olması, aşamalardan herhangi bir düzeyde hata yapılması halinde sistem otomatik olarak uyarı vermekte ve gerekli incelemeler yapılarak tedbirler alınmaktadır. İlgililer hakkında soruşturma yapılmaktadır."

İzmir'de hatalı aşı uygulamasına ilişkin sistem uyarısı ve ilgili sağlık personelinin tutanağı üzerine bir soruşturma yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada, "Hastanın sağlık durumuyla ilgili olumsuz bir durum yoktur. Yakın takibi devam etmektedir. İlgili öğretim üyesinin maksadını aştığını tahmin ettiğimiz talihsiz açıklamaları üzerine Bakanlığımızca yeni bir soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Moderna CEO’su korona virüsün geleceğini konuştu: Yakında bebekler için de aşılar mevcut olacak ABD’li korona virüs aşısı geliştiricisi Moderna’nın CEO’sur Stephane Bancel, korona virüsün geleceği hakkındaki soruları yanıtladı. Bancel, korona virüsün bir yıl içinde bitebileceğine belirterek, yakında bebekler için de aşıların mevcut olacağını söyledi.