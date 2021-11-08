Türkiye Gazetesi

Sosyal medyanın gündemine oturan görüntülerde Çankırı’nın Eldivan ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Lafcı sözde mahkeme kurarak ilçede yaşayan bir vatandaşa sürgün cezası verdiği öne sürüldü. Tepkilerin odağı olan görüntülerin ardından Çankırı Valiliği yaptığı açıklamada sosyal medyanın gündemine oturan görüntülerle ilgili İçişleri Bakanlığı’nın inceleme başlattığını duyurdu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Valilik, Eldivan Belediye Başkanı makamında çekilen görüntülerle ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu: "Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya üzerinden ilimiz Eldivan ilçe Belediye Başkanının bir vatandaşı ilçeden kovduğuyla ilgili yayınlanan video görüntüsü ve haberler hakkında İçişleri Bakanlığımızca araştırma/inceleme başlatılmıştır."

NE OLMUŞTU?

Konunun müfettiş marifetiyle inceleneceği ve sonuç hakkında kamuoyunun bilgilendirileceği kaydedildi. Çankırı’nın Eldivan İlçesinde, Belediye Başkanı Mustafa Lafcı'nın, mahkeme kurup bir vatandaşa ilçeden sürgün cezası verdiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Çankırı da mavi kategoriye geçti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çankırı'nın Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranında yüzde 75'i geçerek mavi kategorideki iller arasına girdiğini bildirdi.