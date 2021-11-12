Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırladı.

FEZLEKE MECLİSTE

Hazırlanan fezleke, TBMM Başkanlığı'na ulaştı.

Meclis Başkanlığı, fezlekeyi, Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale etti. Türkkan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 5 Kasım'da Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfretmiş, olayla ilgili Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.