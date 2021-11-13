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MSB: Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan DAEŞ mensubu yakalandı
13.11.2021 - 13:47 | Son Güncelleme: 13.11.2021 - 13:48
Türkiye Gazetesi
MSB: Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin Kırmızı Bülten ile aranan DEAŞ mensubu olduğu belirlendi.
Etiketler : DAEŞ,
809836 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/809836.aspx
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