Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan düzenlenen programda açıklamalarda bulundu.

"Memur-Sen kamu görevlilerinin haklarını savunmasının yanında adalet ve özgürlüklerinde gür sesi olmuştur. Ülkemizi milletimizi ilgilendiren kritik hadiselerde Gezi olaylarından, 16 Nisan referandumuna kadar kritik olaylarda Memur-Sen onurlu bir tavır takındı.

"İDEOLOJİK SENDİKACILIKLA ARASINA MESAFE KOYDU"

İdeolojik sendikacılıkla arasına mesafe koyan Memur-Sen, darbe ve vesayete dönük tüm teşebbüsler karşısında dik bir duruş sergilemiştir.

"TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNE YÖN VERİYOR"

Memur-Sen 2009 yılından bu güne yetkili sendika olarak toplu sözleşmelere katılıyor. Demokrasiye yaptığı katkıların yanı sıra toplu iş sözleşmelerine de yön veriyor.

Milletin inancıyla, değerleriyle, kültürüyle kavgalı darbeci zihniyetin Türkiye ekonomisine verdiği zarar 300 milyar doların üzerindedir Milletimiz çok ağır baskılarla kayıplar verdi.

Son 19 yılda elde ettiğimiz her başarının gerisinde çok ciddi bir emek, gayret, sabır, strateji ve alın teri vardır.

KILIÇDAROĞLU'NUN TEHDİTLERİ

Bay Kemal, öğretmenleri, subayları, polisleri tehdit ediyor. Hangi memur sınıfında kardeşlerimiz varsa sıradan hepsini tehdit ediyor. (Kılıçdaroğlu) Bilmiyor ki Allah'ın izniyle benim memur kardeşlerim, kamu görevlilerim bunlara pabucu bırakmayacak.

Tüm belediyelerde benim işçilerimi işten çıkaran, kapıya koyan sizsiniz. Hani çıkarmayacaktınız! Hepsi yalan.

Türkiye'ye hizmet yolculuğumuzda çok sayıda engelleme girişimiyle karşılaştık. Bunlar tahribat biz iş yaparız. Eğitimde, sağlıkta, adalette, tarımda sürekli olarak üretiyoruz.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

Karadan karaya 4 bin 200 metre uzunluğundaki devasa köprünün, inşallah 18 Mart'a ulaşmadan açılışını yapacağız. İnşallah 12 yıl sonra bu köprü devlete, millete kalacak. Ama bunların kafası buna basmaz."

KÖTÜ KOMŞULAR BİZİ EV SAHİBİ YAPTI

Şu anda İHA'larımız, SİHA'larımız ve Akıncı'larımız var. Hem içerde hem sınırımızın dışındayız. Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. Bayraktar'ın sahibi Özdemir bey evlatları ile birlikte bu işe soyundu ve süratle İHA'ları yapmaya başladılar. Şu anda İHA'larımız var mı? Var. SİHA'larımız var mı? Var. Şimdi bir üst segmente daha çıktık. Artık Akıncı'larımız da var.

"DARBE ÇIĞIRTKANLARINA EYVALLAH ETMEDİK"

Demokrasinin standartlarını yükseltme çabalarımız, kışkırtmalarla darbe çığırtkanlıklarıyla siyasi suikastlarla sabote edilmek istendi. Eyvallah etmedik. Ekonomimizi, çalışmadan zenginleşmeyi alışkanlık haline getirmiş bir avuç elite rağmen büyüttük. Bunların hayalindeki Türkiye ekonomisi IMF komiserleri tarafından yönetilen bir ülkedir.

3600 EK GÖSTERGE

Personelimizin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz.