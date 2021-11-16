Türkiye Gazetesi

Haiti Devlet Başkanı Moise 7 temmuz’da evine silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş eşi Martine Moise ise yaralanmıştı. Moise’nin suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen soruşturmada onlarca kişi suikastta parmağı olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.

UÇAKTA GÖZALTINA ALINDI

Suikastla ilgili uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan bir kişi de Samir Handal. Handal’ın ABD’den gelerek Türkiye üzerinden transit olarak Ürdün’e gideceği istihbaratı üzerine devreye giren Interpol polisi, suikast failleri arasında gösterilen Samir Handal’ı uçakta gözaltına aldı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Saldırının kilit isimlerinden olan Handal ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Zanlının yarın gün içerisinde Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne sevk edilerek hakim karşısına çıkması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, 7 Temmuz’da evine bir grup silahlı kişinin düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı. Suikastı gerçekleştiren saldırganlardan 4’ü güvenlik güçlerince öldürülmüş, eyleme katıldığı tespit edilen onlarca şüpheli de yakalanmıştı.

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