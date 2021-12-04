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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan 670 işletmeye cezai işlem
04.12.2021 - 10:04 | Son Güncelleme: 04.12.2021 - 10:06
Türkiye Gazetesi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “çinko ve kurşun cevher zenginleştirme” faaliyeti gösteren işletmeye 12 milyon lira ceza kesti. Yıl içinde yapılan denetimlerde 11 bin 641 işletmeden 670’ine cezai işlem uygulanırken 57 işletme faaliyetten men edildi.
Etiketler : Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı,
812261 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/812261.aspx
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