Türkiye Gazetesi

Kazakistan’daki olaylara ilişkin TBMM Genel Kurulu’ndan açıklama geldi. Açıklamada, “Kardeş Kazakistan’da son günlerde meydana gelen gelişmeleri endişeyle takip etmekteyiz. Kazakistan’ın istikrarı ve huzuru bizler için ülkemizin barış ve huzuru kadar önemlidir. Kazakistan halkının sağduyusu ve yönetimin dirayetli tutumu sayesinde olayların yatışmaya ve ülkede durumun normale dönmeye başlamasından memnuniyet duyuyoruz. Olaylarda vefat eden Kazak kardeşlerimize Allah’tan rahmet, kederli yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. İnsan hayatını tehlikeye atan, kamu düzenini bozan ve mala zarar veren şiddet eylemlerini kınıyoruz. Kazakistan yönetiminin halkın esenlik ve refahını daha da artırmaya yönelik reform gündemini destekliyoruz. Gazi Meclisimiz, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Kazakistan makamlarının sergilediği dayanışmayı unutmayacaktır. Bağımsızlığının ilk gününden itibaren Kazakistan’ın yanında olan Türkiye, bundan sonra da Kazakistan’ın bölgenin geneli için de hayati önemdeki barış ve istikrarına her türlü desteği vermeyi sürdürecektir.”

HDP İMZALAMADI

TBMM'deki Kazakistan hakkındaki bildiriyi siyasi partilerden bir tek HDP imzalamadı.



Kazakistan’da görev değişikliği: Başbakan koltuğuna Alihan İsmailov geldi Kazakistan Cumhurbaşkanı görevden aldığı Başbakan Askar Mamin’in yerine Alihan İsmailov’u başbakan koltuğuna getirdi.



Üç farklı ülkeden 8 bin terörist Kazakistan'da LPG'ye yapılan zammı bahane ederek karıştırılmak istenen Kazakistan'daki olaylara destek veren iç ve dış unsurlar tespit edildi. Sabotaj, terör gibi alanlarda eğitim alan sekiz bin kişi, sınırı geçerek ülkeye giriş yaptı. Bu kişilere, bazı güvenlik güçlerinin destek verdiği belirlendi



Kırgızistan’dan Kazakistan’a 'yalan haber' notası Kazakistan'daki gösterilere para karşılığı Kırgız vatandaşlarının da katıldığı iddia edilmişti. Kırgızistan haberleri yalanlarken, Kazakistan'a gerçekleri açıklaması için nota verdi.