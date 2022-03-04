Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada Rusya ve Ukrayna’ya çağrıda bulunarak, "Şartlar el verirse iki ülkenin (Rusya-Ukrayna) bakanlarını Antalya’daki forumda görüştürmek isteriz" ifadelerini kullandı.

“AMACIMIZ BİR AN ÖNCE SAVAŞIN SONA ERMESİ”

Bakan Çavuşoğlu, dün itibarıyla Ukrayna’dan 9 bin 653 Türk vatandaşının tahliye edildiğini söyledi. Çavuşoğlu aynı zamanda Ukrayna'daki bazı Türk vatandaşlarının Rusya’ya geçirilerek Türkiye’ye tahliyesi için görüşmelerin sürdüğünü bildirdi. "Amacımız bir an önce savaşın sona ermesi" diyen Çavuşoğlu, Türkiye hava sahasının açık olmasının stratejik ve insani bakımdan önemli olduğunu söyledi.

Rusya’nın vurduğu nükleer santral için kırmızı alarm! Sızıntı olursa ne olur? Rusya, Ukrayna’da bulunan Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santraline saldırdı. Saldırılar sonucunda nükleer santralde çıkan yangın kontrol altına alındı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada santralin Rusya tarafından ele geçirildiği belirtildi. Olası patlamaya ilişkin Nükleer Santral sızıntısına karşı Bünyamin Sürmeli'den uyarı geldi. Sürmeli, "Sadece Karadeniz değil, Doğu'da etkilenir" diyerek uyarıda bulundu.

İşgalde dokuzuncu gün! Rusya nükleer santrali ele geçirdi Rusya’nın Ukrayna’ya karşı düzenlediği saldırı 9. gününde. Dün yapılan barış görüşmelerinin ikincisi Belarus sınırında bulunan Brest’te yapıldı. Toplantıda, insani yardım koridoru oluşturulması konusunda uzlaşıya vardı. Çatışmaların yaşantığı ülkede Rusya, gece saatlerinde Zaporijiya Nükleer Santrali’ni ele geçirdi.

Rusya'yı destekleyen Ukraynalı belediye başkanı ölü bulundu Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal girişimi 9. güne girdi. Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'yı destekleyen Ukraynalı Belediye Başkanı Volodymyr Struk ölü bulundu. Kaçırıldıktan sonra başından vurularak yol kenarına bırakılan Struk'un infaz edildiği iddia ediliyor.