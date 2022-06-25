Türkiye Gazetesi

TikTok videolarıyla sık sık gündeme gelen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bu kez Yunanistan'da çektiği bir video ile gündeme geldi. Yunanistan, Doğu Ege Adalarını silahlandırarak Türkiye'nin 12 mil uyarısına resmen meydan okumaya çalıştı ve gerilimi iyice tırmandırdı. Türkiye ve Yunanistan arasında devam eden Adalar konusunda kriz devam ederken TDP Lideri Sarıgül Yunanistan'a gitti.

'TÜRKİYE'DEN DOSTLUK ARA'

Sarıgül, Yunanistan'ın Atina'daki Yunan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açtı ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'e seslendi. Sarıgül "Şu an Yunanistan’dayım. Amerika’dan medet umma, Türkiye’den dostluk ara. Miçotakis silahlardan elini çek. Barışa gel bak biz buradayız"sözleriyle Yunan başbakana seslendi.

O anları sosyal medya hesaplarından paylaşan Sarıgül'ün videosuna yorum yağdı.

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Yunanistan’dan yine tahrik: Keçi Adası’na asker ve silah yığdı Yunanistan, Bodrum yarımadasına 8 kilometre uzaklıkta bulunan ve uluslararası hukuk kurallarına göre yerleşime kapalı olan adaya yunan bayrağı çizerek asker ve silah yığdı. Ana karaya olan mesafesi nedeniyle ve Lozan Antlaşması'nın 12. maddesi gereği Türkiye’nin olan adada Yunan yapılanması dikkat çekiyor. Durumu “Bizim adamızı sahiplenmiş” olarak yorumlayan terör ve güvenlik uzmanı Tokmakoğlu, “Bunları Lozan Antlaşması'nın ihlalinin açık delili olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Miçotakis'ten 'Yunanistan başının çaresine baksın' diyen Erdoğan'a ılımlı çağrı Gerilen Ankara-Atina ilişkileri sonrası Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile ilgili "Artık başının çaresine baksın" diyen Erdoğan'a Miçotakis'ten diyalog mesajları geldi. Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerle ilgili yorumda bulunan Miçotakis, "Her zaman iletişim kanallarını açık tutarak sakin sulara yeniden geleceğimizi düşünüyorum" dedi.