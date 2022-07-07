Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Kurban Bayramı tebriği dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla aradı. Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da mübarek bayram günlerinin her iki ülke, bölge ve tüm dünya için huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu. İki lider, karşılıklı hassasiyetler temelinde ve pozitif bir gündem üzerinden ikili ilişkileri somut adımlarla ileri taşıma hususunda mutabık kaldı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'tan Lavrov'a 'özür' çağrısı İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un "Hitler'in de Yahudi kökleri vardı. En büyük Yahudi karşıtları, Yahudilerdir" ifadeleri nedeniyle, sözlerini geri alması ve özür dilemesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Filistin hamlesi: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’la görüşecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti MYK Toplantısı’nda yaptığı açıklamada Mescid-i Aksa’da ibadet edenlere yönelik müdahalelerle ilgili İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’la telefonda görüşeceğini ve kırmızı çizgimize saygı gösterin" uyarısında bulunacağını açıkladı.