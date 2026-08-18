Afyonkarahisar'da yola boya döken tır sürücüne para ve puan cezası

Afyonkarahisar'da Dinar-Çay kara yolunda dün yola dökülen boya sonrası onlarca araç mor renge boyanmıştı. Boyayı döken tırın sürücüne 3 bin lira para cezası ve 15 ceza puanı uygulandı.

Afyonkarahisar'da kara yoluna boya döken tırın sürücüsünün ehliyetine 15 ceza puanı yazılırken, 3 bin lira da para cezası uygulandı.

Dinar-Çay kara yolunda yaşanan olayın sonrasında, otomobilleri zarar gören sürücülerin şikayeti sonrasında jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Ekipler tarafından tır sürücüsü M.Ö'ye 3 bin lira para cezası kesilirken, ehliyetine de 15 ceza puanı uygulandı.

Afyonkarahisarda yola boya döken tır sürücüne para ve puan cezası

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Dinar Cumhuriyet Başsavcılığından paylaşılan açıklamada, yola boya dökülmesi ile alakalı, "Sorumlular hakkında çevrenin taksirle kirletilmesi ve trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması suçlarından adli soruşturma başlatılmıştır." denildi.

Öte taraftan, kara yoluna dökülen boya, Dinar Belediyesi itfaiye birimleri ile boya firması yetkilileri tarafından temizlendi.

BAKMADAN GEÇME GÜNDEM Afyonkarahisar'da yola dökülen boya araçları mor renge boyadı

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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