Harry Kane'den "yeni sözleşme" açıklaması: Artık tam sırası!

Bundesliga devi Bayern Münih'te forma giyen dünyaca ünlü İngiliz golcü Harry Kane, bir yıl kalan sözleşmesinin uzatılması konusunda Alman kulübüyle önümüzdeki haftalarda görüşme yapacaklarını açıkladı.

Yaz transfer döneminde Barcelona iddialarıyla gündeme gelen Bayern Münih'in yıldızı Harry Kane, merak konusu olan "yeni sözleşme" konusunda açıklamalarda bulundu.

Harry Kane, İngiltere Milli Takımı'nda kaptanlık yapıyor.

"HER İKİ TARAF DA RAHAT"

33 yaşındaki İngiliz oyuncu, "Bayern Münih ile sözleşmemin bitmesine bir yıl kaldı. Bu yüzden bu konuyu konuşmanın tam sırası! Önümüzdeki haftalarda kulüple bu konuyu görüşeceğiz. Her iki taraf da bu konuda son derece rahat" ifadelerini kullandı.

Güncel piyasa değeri 60 milyon euro oloarak gösterilen deneyimli oyuncu, Bayern Münih'te 2023'ten bu yana forma giyiyor. Kane, Alman ekibinde 147 maçta 146 gol attı ve 33 asist yaptı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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