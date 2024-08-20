Alacak-verecek kavgasında kan aktı: 1 ölü

İzmir’in Bayraklı ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada kan aktı. Boynundan vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Alacak verecek kavgası saat 02.00 sıralarında Refik Şevket İnce Mahallesi’nde meydana geldi. Şehit Ali Erbil Sokak ile 2166 Sokak kesişiminde silahlı kavga olduğu yönünde ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ekipler, ambulans içerisinde bulunan İrfan Yılmaz’ın (28), boyundan tabancayla vurulduğunu tespit etti. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yılmaz, buradaki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

EKİPLER ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAYA ÇALIŞIYOR

Öte yandan, olayın alaca verecek meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülürken, polis ekipleri olayın şüpheli veya şüphelilerinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.