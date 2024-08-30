Ankara kulislerinde konuşulan 'Kemal Kılıçdaroğlu' iddiası: Mağdur gösterilerek...

Eski CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "YPG bizim için terör örgütü değildir. YPG, kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur" sözleri nedeniyle açılan davanın yankıları sürüyor. Canlı yayında konuyu değerlendiren TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Ankara kulislerinde konuşulanları aktardı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, zincirleme şekilde "suçu ve suçluyu övme" suçundan yargılanmasına 3 Aralık'ta başlanacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma sonucunda, Kılıçdaroğlu'nun zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övme suçundan cezalandırılması talebiyle düzenlenen iddianame, Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 3 Aralık 2024'te görülmesini kararlaştırdı.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, bu konuyu değerlendirdi ve Ankara kulislerinde konuşulanları canlı yayında paylaştı.

Ankara kulislerinde konuşulanları aktaran Atik, Kılıçdaroğlu'na açılan davanın 4 yıl önce yapılan bir müracaattan kaynaklandığının altını çizerken, "Kılıçdaroğlu’nu MHP yetkilileri yeniden aktif siyaset sahnesinde görmek mi istiyor?" diye sordu. Atik, "İmamoğlu-Kılıçdaroğlu’nun anlaşarak Özel’e karşı işbirliği geliştirilebilir mi diye formüller de geliştiriliyor." ifadelerini kullandı ve "CHP yönetimi, Kılıçdaroğlu’nu aday belirleme süreçlerinden uzak tutmuştu. Aradan geçen 7-8 aylık sürede Kılıçdaroğlu tekrar güçlü bir figüre dönüştü" diye konuştu.

ANKARA KULİSLERİNDE KILIÇDAROĞLU KONUŞULUYOR

Atik, şu değerlendirmelerde bulundu:

Kılıçdaroğlu’na açılmış dava 4 yıl önce yapılmış bir müracaattan kaynaklanıyor. 2020’de MHP’li İzzet Ulvi Yönter ve Fethi Yıldız’ın başvurusu olmuştu. Aradan geçen 4 yılda hiçbir işlem yapılmadı ve önümüzdeki hafta CHP’nin tüzük kurultayı toplanacak. 4 yıldır hiç kalem oynatılmamış bir dosya bugün ‘siyasi yasak’ talebiyle yeniden Türkiye’nin gündemine geldi.

Bir kere burası çok enteresan geliyor bana. Kemal Kılıçdaoğlu’na siyasi yasak talebi bulunacaksa zaten Kılıçdaroğlu 2023’te Cumhurbaşkanı adayı olmuştu. O dönemde bir iddianame hazırlanmadı ama bugün Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmiş, Genel Başkanlıktan olmuş bir isim… Bir anlamda siyasi hayatını noktalamış bir ismi tekrar gündeme taşıyan bir hamle oldu. Özellikle de CHP içerisinde yeni bir takım hareketliliğin olduğu dönemde böyle bir dava açılmasını hayretle izliyoruz.

Kılıçdaroğlu’nu MHP yetkilileri yeniden aktif siyaset sahnesinde görmek mi istiyor? Ankara kulislerinde bunlar konuşuluyor. 2023’te Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın en önemli argümanı olarak şu konuşuluyordu; Millet İttifakı’nda bölüşmeyi sağlamak ve oraya gidecek oyları bölmekti… Şimdi bugün de CHP içerisinde böyle bir şey mi uygulanmaya çalışılıyor acaba? Bir insan hakkında bir dava açılırsa, hapse girerse başka bir şey olursa siyasi kişilikler mağduriyetleri çok iyi kullanıp bir şekilde öne çıkmayı başarıyorlar. Böyle bir düşünceyle mi hareket edildi diye merak ediyorum.

"KILIÇDAROĞLU'NU MAĞDUR GÖSTEREREK..."

Bugün CHP içinde farklı bir noktaya gelindi. İlk kez CHP, AK Parti’yi geçen bir noktaya geldi. Önümüzdeki dönemde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2 güçlü adayları var, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu. Fakat CHP içerisinde tartışmalı bir durum da var. Partiden uzaklaşmasına rağmen Kılıçdaroğlu hâlen etkin bir figür olarak ortaya çıkıyor, son günlerdeki gelişmelere bakıldığında. MHP buna mı dikkat çekmek istedi? Bu konuyla ilgili bir strateji mi geliştiriliyor bilemiyorum ama Ankara kulislerinde konuşulan konu bu. Kılıçdaroğlu’nu mağdur göstererek destek vermek için yapılmış bir hamle olarak yorumlanıyor bu dava ve hazırlanan iddianame. Kılıçdaroğlu etrafında CHP’lilerin kenetlenmesini sağlamak için mi böyle bir hamle yapıldığı Ankara’da konuşulan konulardan.

"CHP'DEKİ ADAYLIK KARMAŞASI SÜREBİLİR"

Siyasi yasak talebi enteresan geliyor. Kılıçdaroğlu netice itibarıyla 11 seçimi kaybetmiş, Cumhurbaşkanlığını kaybetmiş ve Genel Başkanlığı da kaybetmiş bir isim. Ama şu bir gerçek onu gördük, Özgür Özel, ‘Benim cesedimi çiğnemeniz gerekir’ dedi, Kılıçdaroğlu’na dokunabilmeniz için. CHP Genel Başkanı dahil tüm CHP’liler Kılıçdaroğlu etrafında bir kenetlenme görüntüsü oluşturuyorlar. Buradan oluşacak güç kime karşı kullanılacak? İmamoğlu ve Yavaş adaylığı konusunda yeni bir tartışma gündeme gelebilir. CHP’deki adaylık karmaşası sürebilir.

"KILIÇDAROĞLU TEKRAR GÜÇLÜ BİR FİGÜRE DÖNÜŞTÜ"

Özellikle Kurultay’dan sonra ve yerel seçim sürecinde yeni gelen CHP yönetimi, Kılıçdaroğlu’nu aday belirleme süreçlerinden uzak tutmuştu. Aradan geçen 7-8 aylık sürede Kılıçdaroğlu tekrar güçlü bir figüre dönüştü. İmamoğlu geçen hafta kendisiyle bir yemek yedi, bu pazar günü de Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile buluşacak. Mansur Yavaş’ın da katılmasını bekliyoruz. Böyle bir mağduriyet durumuyla Kılıçdaroğlu’nun önemli bir aktör haline geldiğini görüyoruz. CHP içerisindeki güç savaşlarında Kılıçdaroğlu yeniden dengeleyici unsur haline gelebilir. Muhtemel gelişmelerden bir tanesi olarak da İmamoğlu-Kılıçdaroğlu’nun anlaşarak Özel’e karşı işbirliği geliştirilebilir mi diye formüller de geliştiriliyor."