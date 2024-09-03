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Atık yakarken, otomobili yaktılar! Metal yığınına döndü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Atık yakarken, otomobili yaktılar! Metal yığınına döndü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde atık yakarken çıkan yangın, otomobile sıçradı. Tamamen yanan otomobil, metal yığınına döndü.

Gündoğan Dirmil Mahallesi Kızılburun Caddesi’nde bir şantiyede inşaat işçileri tarafından çimento kağıtlarını bertaraf etmek için ateş yakıldı. Rüzgarla büyüyen alevler, kontrolden çıktı.

Atık yakarken, otomobili yaktılar! Metal yığınına döndü - 1. Resim

Büyüyen alevler, bölgede park halindeki otomobile, elektrik kablolarına ve depoya sıçradı. İhbarın ardından Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerce yangın söndürüldü. Tamamen yanan otomobilin metal yığınına döndüğü görüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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